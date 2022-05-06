القبض على منفذي تفجير العجلة المفخخة في نينوى

2022/05/06 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على منفذي تفجير العجلة المفخخة في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة نوع اوبل رصاصي اللون في 28 نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الايسر لمدينة الموصل".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة في محافظة نينوى".

ولفتت الى أن "وكالة الاستخبارات ستقوم باعطاء تفاصيل كاملة في وقت لاحق بعد إكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

وأشارت الى أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تجدد عهدها الى ابناء شعبنا العزيز بان تبقى العين الساهرة على راحة وسلامة المواطنين".

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