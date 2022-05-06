مصدران لـCNN: إدراج اسم

2022/05/06 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت ألينا كابيفا، وهي الفتاة التي تربطها علاقة عاطفية مزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقائمة الحزمة السادسة المقترحة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقًا لمصدرين دبلوماسيين أوروبيين.

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