” رقي الابار” يضخ انتاجه في الاسواق العراقية

2022/05/06 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن العضو السابق في الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى محمد فلاح، الجمعة، بدء ضخ ما اسماه رقي الابار في الاسواق العراقية.وقال فلاح في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) والتي تعد من اهم واكبر مناطق العراق في انتاج محصول الرقي والذي يسوق الى مختلف الاسواق في المحافظات بدات بضخ […]

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