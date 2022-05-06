2022/05/06 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xu8jx9geDtQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة : حالات اختناق شهدتها المحافظة جراء موجات الغبار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة : حالات اختناق شهدتها المحافظة جراء موجات الغبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).