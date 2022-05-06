توضيح رسمي بشأن

2022/05/06 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم

الجمعة، توضيحا بشأن الانباء المتداولة

حول اعدام اسرى في حادث نزاع عشائري

بمحافظة ميسان.

وذكر اعلام القيادة في بيان صحفي،

"انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مقطع ف

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