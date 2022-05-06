الموارد تحدد سبب حدوث الجفاف في العراق

2022/05/06 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، ان عدم سقوط الأمطار سجل لدينا موجة جفاف هذا العام، فيما اشار الى ان المساعي مستمرة لتجاوز الازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عون ذياب، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "سقوط الأمطار جعل هذا العام من الموسم موجة جفاف رغم ان المساعي مستمرة لتجاوز الازمة".

وأضاف ان "الصيف المقبل سيشهد توفير كميات المياه الكافية للشرب والاستخدامات البشرية وسقي البساتين إضافة إلى قدرتنا على توفير المياه لزراعة محاصيل الخضر اما المحاصيل الصيفية التي تستهلك مياه كبيرة فسيكون هناك محددات بشأنها كون الوضع المائي هو من سيحدد ماهي القرارات التي ستتخذها بشأن الموسم الزراعي في الصيف لكون كميات المياه ليست كبيرة بحكم قلة امطار الموسم الشتوي المنصرم".

وأشار ذياب الى ان "الوزارة تعمل جاهدة لتوفير نفس الاطلاقات المائية اتجاه شط العرب في البصرة وذلك لدفع اللسان الملحي مع تأمين كميات صالحة لجميع الاستخدامات لمواطني المحافظة".

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