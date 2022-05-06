تفصيل صادم.. قلب الخنزير المعدّل وراثيًا الذي زرع لرجل فارق الحياة في ما بعد.. كان مصابًا بفيروس

2022/05/06 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتُشف أنّ القلب المعدّل وراثيًا الذي زرع لرجل من ماريلند في يناير/ كانون الثاني، مصاب بفيروس مصدره الخنزير، رغم أنّ سبب وفاته في مارس/ آذار ما زال قيد التحقيق، بحسب المركز الطبي في جامعة ماريلند.

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