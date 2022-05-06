إذا لم تجد تركيبة الحليب الصناعي لطفلك.. كيف تتصرف؟

2022/05/06 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات سحب منتجات حليب الأطفال ونقصها بسبب المشاكل في سلسلة التوريد..أمور تؤدي إلى صعوبة الحصول على حليب الأطفال.لذا، ما الذي يجب على الآباء والأمهات فعله إذا لم يتمكنوا من إيجاد تركيبة الحليب الصناعي لأطفالهم؟

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