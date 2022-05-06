مانشستر سيتي يسعى لخطف نجم برشلونة

2022/05/06 | 14:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لخطف نجم برشلونة الإسباني فرانكي دي يونغ، ويضع لاعب الوسط الهولندي على قائمة أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن برشلونة سيوافق على الصفقة إن تحصل منها على نحو 70 مليون يورو، علما أنه تعاقد مع دي يونغ في صيف عام 2019 مقابل 86 مليون يورو، قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وقد تكون الصفقة المرتقبة مرضية للطرفين، مانشستر سيتي الذي ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بشكل درامي ويسعى للظفر بالبطولة الغالية لأول مرة في تاريخه، وبرشلونة الساعي لإنعاش خزائنه ببعض الأموال وتحسين موقفه المالي المتعثر.

لكن المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز يعارض بيع اللاعب المتألق، حيث سبق له أن وصف دي يونغ بـ"اللاعب المهم للغاية".

وأوضح تشافي: "إنه في مستوى جيد جدا وأنا سعيد جدا معه وعليه أن يستمر وعليه أن يسجل ويساعد ويجب أن يكون لاعبا مهما".

ويبدو أن دي يونغ (24 عاما) سيكون حديث الميركاتو الصيفي المقبل، إن أنه مطلوب أيضا في مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل العمل مع إيريك تن هاغ مدربه السابق في أياكس، إضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

المصدر: سكاي نيوز

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