وفاة أول حالة مؤكدة بالحمى النزفية في كركوك

2022/05/06 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة اول حالة مؤكدة الاصابة بالحمى النزفية في كركوك.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، أنه "تم تأكيد أول حالة وفاة نتيجة الاصابة بالحمى النزفية في محافظة كركوك".

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