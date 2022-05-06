الكاظمي يعزي بوفاة الانصاري

2022/05/06 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة الوزير الأسبق أبو مريم الأنصاري.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): "عميق المواساة وأخلص التعازي برحيل الوزير الأسبق عبد الكريم يونس (أبو مريم الأنصاري)، الأمين العام المساعد لمنظمة بدر".

وأضاف: " فقدنا برحيله شخصية قارعت النظام الدكتاتوري بثبات، وقاتلت عصابات داعش الإرهابية بشجاعة، دعاؤنا بجميل الصبر والسلوان لذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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