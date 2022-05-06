حين يعتلي الشعب المنصة - عدنان الصباح

2022/05/06 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح يبدو ان المراقبين والمحللين والساسة فلسطينيون وغيرهم لم يدركوا بعد انت الانتفاضة الفلسطينية الثالثة كانت قد بدأت منذ العام 2015 وهي لا زالت متواصلة حتى اليوم لكن بأليات عمل جديدة ومتطورة فقد بدأت هذه الانتفاضة بالسكاكين على حواجز الاحتلال وحينها تحصن الجند على الحواجز وحاولوا ايجاد حلول عملية لاتقاء هذه العمليات الفردية الراجلة باستخدام السكاكين وقد حاول الاحتلال ومن يغني معه تصوير هؤلاء على انهم ......





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