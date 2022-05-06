حكيم شاكر يحسم مصير أحمد إبراهيم

2022/05/06 | 14:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حسم مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، مصير المدافع أحمد إبراهيم بعد جدل غيابه عن الصقور.وقال شاكر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدافع أحمد إبراهيم يعاني من مشكلات اجتماعية خاصة أثرت على أدائه داخل المستطيل الاخضر لذلك قررنا منحه اجازة مفتوحة”.وبين أن “إبراهيم من المدافعين المميزين ومن العناصر الاساسية […]

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