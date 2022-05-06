"أزمة تصريحات هتلر".. الكرملين يرفض التعليق عما إذا كان بوتين اعتذر لإسرائيل

2022/05/06 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحجم الكرملين، الجمعة، عن تحديد ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن تصريحات لوزير الخارجية الروسي قال فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية.

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