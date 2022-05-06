نساء عربيات أسسن شركات ناجحة في الشرق الأوسط تصدرن قائمة فوربس لعام 2022

2022/05/06 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 امرأة وراء العلامات التجارية في الشرق الأوسط علامات تجارية في 6 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.حيث اعتبرت الإمارات موطنًا لـ 13 من هذه الشركات الناجحة، تليها مصر بثمانية ثم لبنان بخمسة.كما تمثل القائمة 18 جنسية مختلفة، حيث سيطر المصريون على القائمة بـ 11 مشاركات، يليهم لبنانيون بأربعة مشاركات.

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