زيلينسكي يوقع قانون إزالة الصبغة السوفيتية عن تشريعات أوكرانيا

2022/05/06 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، اليوم الجمعة، إن رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي وقع على قانون "إزالة الصبغة السوفيتية عن تشريعات أوكرانيا".

وكتب رئيس البرلمان على صفحته في فيسبوك: "وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على قانون" إلغاء النزعة السوفيتية للتشريعات الأوكرانية".

وأعرب رئيس البرلمان عن شكره، لزملائه النواب الشعب الذين ساعدوا في صياغة هذا القانون وصوتوا لاعتماده.

ويدور الحديث عن تغيير تسميات عدد من القوانين والمصطلحات القانونية والاقتصادية.



على سبيل المثال، يلزم القانون باستبدال عبارة "الاقتصاد الوطني" بعبارة "اقتصاد أوكرانيا"، و "العمال" بكلمة "العاملين"، وغيرها.

وسيتوقف كذلك سريان مفعول قرارات هيئات سلطة الدولة في الاتحاد السوفيتي وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، باستثناء تلك المتعلقة بسيادة أوكرانيا وحدودها وهيكلها الإقليمي.

المصدر: وكالات

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