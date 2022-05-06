الإطار: الصدر قدم وزارات وامتيازات للنواب مستقلين شرط الانضمام للتحالف الثلاثي - عاجل

2022/05/06 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الخميس، عدم وجود موقف وحل جديد في التغريدة التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الركابي، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "التغريدة تتضمن إعطاء وزارات وامتيازات للنواب المستقلين شريطة انضمامهم للتحالف الثلاثي او التصويت معهم لرئيس الجمهورية والوزراء وحكومته".

واضاف، ان "مبادرة الاطار التنسيقي واضحة وكانت تتضمن ان يأتي المستقلين سيما من الشيعة ويكون لهم قرار معنا في الاتفاق على شخص رئيس مجلس الوزراء ويكون موقفهم ضمن الفضاء الشيعي اي المكون الذي فيه الاطار والتيار والمستقلين الشيعة".

واضاف "نحن نؤمن ان رئيس الوزراء يجب ان ينطلق من المكون لا من تحالف مكون من جهات متعددة كالتحالف الثلاثي لان رئيس الوزراء هو حق المكون الشيعي كحال ايماننا ان رئيس الجمهورية هو استحقاق المكون الكردي والبرلمان اي رئاسته هو استحقاق البيت السني".

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