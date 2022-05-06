ما هي حقيقة -الجمهورية الجديدة-؟! - سعيد علام

2022/05/06 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام عذراً، واستأذان ..



جاء قبل الموضوع مباشرة، مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في هجوم نفذه شخصان، أحدهما استخدم مسدس والآخر بلطة بحديقة عامة بمدينة العاد شرق "تل ابيب" القريبة من الخط الأخضر مع الضفة الغربية، ووقع الهجوم مساء احتفال الـ"الاسرائيلين" بذكرى تأسيس دولة الاحتلال الدينية اليمينية العنصرية، ويأتي بعد سلسلة هجمات مماثلة في الأسابيع الأخيرة، شنها فلسطينيون ما قبل أو ما بعد خط 48 الاستعم ......





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