2022/05/06 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اذا لم يبادر علماء البيئة في العراق ومهندسيه الزراعيين الى عقد مؤتمرات متتاليةتبحث وتناقش ظاهرة العواصف الترابية ، فانه لا مجال امام العراقيين بالتخلص من الموت اختناقاً ...العواصف الترابية هي التحدي الجديد الذي يواجه العراقيين ، وهذه العواصف ليست جديدة ، ان لها علاقة بتغير المناخ ، لكن لم يستجب العراقيون لهذا التحدي باي شكل من الأشكال ..



اعظم الشعوب طراً التي استجابت للتحديات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكنولوجيا الرمال - اسماعيل شاكر الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكنولوجيا الرمال - اسماعيل شاكر الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).