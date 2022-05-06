2022/05/06 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى رئيس هيئة الأركان الفرنسية تييري بوركار، أنه على الرغم من "فشل جيش الكذب" الروسي في أوكرانيا، فإن روسيا لن تفقد قدرتها "التنافسية" مع الغرب، و"لن تختفي"، داعيًا إلى البحث عن استراتيجية للتعامل معها على هذا الأساس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الأركان الفرنسية: روسيا "لن تختفي" رغم فشل "جيش الكذب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة الأركان الفرنسية: روسيا "لن تختفي" رغم فشل "جيش الكذب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).