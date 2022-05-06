2022/05/06 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تقرير جوي يكشف عن الحالة الغبارية في العراق (وثيقة) » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:22

بغداد - واع

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