2022/05/06 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة، بوفاة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري، أثر حادث سير في محافظة ميسان.

وقال الحكيم في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بقلوب حزينة مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الأمين العام المساعد لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الأنصاري أثر حادث سير مؤسف في محافظة ميسان، الفقيد عرف بسيرته الجهادية والتضحية وتاريخه الحافل بالمواقف البطولية الجليلة في محاربة الديكتاتورية المبادة ومساهمته الفاعلة في بناء وترصين العملية الديمقراطية الجديدة بعد 2003".

وأضاف انه "بهذا المصاب الأليم الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى رفاق دربه إخوتنا في منظمة بدر قيادة وجماهير، ونشارك أسرته ومحبيه العزاء ، سائلين العلي القدير أن يتقبله في جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعزي نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الانصاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعزي نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الانصاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).