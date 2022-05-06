الصحة العالمية تكشف حصيلة مفزعة لكورونا

2022/05/06 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا يزيد 3 أمثال عما تم تسجيله في البيانات الرسمية.ويعد التقرير دراسة شاملة حول الخسائر العالمية الفعلية للفيروس الذي ظهر في الصين أواخر 2019، ثم تحول إلى وباء عالمي.وقالت المنظمة التابعة للأمم […]

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