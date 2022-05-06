2022/05/06 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة متهمين مع ضبط خمس عجلات معدة للتهريب في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال، سيطرة "كركوك-أربيل" بالتعاون مع الاستخبارات ألقت القبض على خمسة متهمين مع ضبط عجلاتهم "صهريج" محملات بمنتوج نفطي، وذلك لقيامهم بتغير المسار المحدد لهم في السير".

واضافت ان "هذا يعد مخالفة لقيامهم باتخاذ طرق مشبوها في السير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نفط الشمال تقبض على عدد من المهربين مع عجلاتهم في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نفط الشمال تقبض على عدد من المهربين مع عجلاتهم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).