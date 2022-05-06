2022/05/06 | 15:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: buVUbsS-_Pg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وين الماي ؟ شاب يعبر نهر دجلة في بغداد " ركضاً " في إشارة لانخفاض مناسيب المياه | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وين الماي ؟ شاب يعبر نهر دجلة في بغداد " ركضاً " في إشارة لانخفاض مناسيب المياه | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).