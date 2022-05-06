2022/05/06 | 16:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: go9yz9zHrbQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فشلت إيران بتفكيك تحالف انقاذ وطن ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل فشلت إيران بتفكيك تحالف انقاذ وطن ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).