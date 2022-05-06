الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على

2022/05/06 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بطلة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا، التي طالما ترددت شائعات بأنها عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اضافة للبطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

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