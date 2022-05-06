2022/05/06 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت محافظة كركوك، اليوم الجمعة، أول

حالة وفاة مؤكدة جراء الاصابة بالحمى

النزفية.

وقال مصدر طبي ، إن "الفرق الطبية في

محافظة كركوك سجلت اليوم الجمعة، أول

حالة وفاة مؤكدة جراء الاصابة بالحمى

النزفية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول حالة مؤكدة جراء الاصابة بالحمى النزفية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أول حالة مؤكدة جراء الاصابة بالحمى النزفية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).