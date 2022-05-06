2022/05/06 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في قاعة المخيم الكشفي

بالعمارة ،الجمعة ، الدورة التحكيمية

لحكام كرة القدم من المستجدين ، بحضور

رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في

ميسان " د.



عباس سعدون "، رئيس لجنة

الصالات المركزية " علي عبد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق دورة الحكام المستجدين بكرة القدم في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق دورة الحكام المستجدين بكرة القدم في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).