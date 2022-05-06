فيديو يُظهر عمال الإنقاذ وهم ينتشلون أشخاصًا من تحت أنقاض مبنى منهار في الصين

2022/05/06 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المسؤولون الصينيون عمليات البحث عن ناجين في حادث انهيار مبنى قبل 10 أيام في في مدينة تشانغشا مقاطعة هونان.وأسفر الحادث عن مقتل 53 شخصًا.

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