2022/05/06 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط أربع حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة مباشرة من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي أعلن منفذ ميناء أم قصر الشمالي ضبط أربع حاويات مخالفة لشروط الاستيراد"، لافتا الى أن "الحاوية الاولى تحتوي على مادة الشاي منتهي الصلاحية وغير صالح للاستعمال، اما الثلاث حاويات الاخرى فتحتوي على بطاريات جافة ومواد كهربائية واثاث خشبي متجاوزة الفترة الزمنية المقررة على وجودها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".وأشار البيان إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي مع الجهات العاملة في المنفذ واحالتها الى القضاء".

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