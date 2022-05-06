توجُه لاستقدام الفرق الطبية الأجنبية لعلاج المرضى داخل العراق

2022/05/06 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة، توجهها لاستقدام الفرق الطبية الأجنبية لعلاج المرضى داخل البلاد، بدلاً من إخلاء المرضى وإرسالهم إلى الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن وزارة الصحة تتجه نحو تقليل الإخلاء مقابل زيادة الاستقدام، مشيرا الى ان استقدام الفريق الطبي إلى داخل العراق، سيكون أقل تكلفة، وأسهل للمريض أنه يتعالج داخل بلاده، وأوضح البدر أن هناك فريق استقدام في بابل، وفي كربلاء كذلك يعملون الآن، وأيضاً في مستشفى ابن سينا.

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