الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظرا كاملا على شراء النفط الروسي

2022/05/06 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظرا كاملا على شراء النفط الروسي بعد تسعة أشهر، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إن فرض حظر على النفط الروسي سيؤدي إلى تأثير سلبي على أسعار النفط العالمية، وهو ما يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي.

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