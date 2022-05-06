صادرات الحبوب الاوكرانية بلغت 46 مليون طن منذ بداية أيار الماضي

2022/05/06 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت ستة واربعين مليون طن منذ بداية موسم الحصاد في أيار الماضي.

وقالت الوزارة إن الصادرات شملت ثمانية عشر مليون طن من القمح، واثنين وعشرين مليون طن من الذرة، وستة مليون طن من الشعير.وكانت صادرات أوكرانيا من الحبوب في شهر نيسان الماضي تراجعت إلى الثلث، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية.

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