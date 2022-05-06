عمليات بغداد تعلن فتح جميع الطرق المغلقة في الكرادة

2022/05/06 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة الخاصة بعيد الفطر وإنهاء الإنذار وفتح جميع الطرق المغلقة في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "خطة عيد الفطر كانت امتداداً لخطة شهر رمضان والتي كانت مفصلة على 3 مراحل من ضمنها تأمين أيام العيد".

وأضاف ان "اليوم في الساعة السادسة صباحاً تم إنهاء خطة العيد كاملة بنجاح وإعادة القطعات الأمنية إلى حالتها الطبيعة".

وأشار سليم الى ان "القطعات الأمنية بدأت تزاول واجبتها الطبيعة بعد نجاح خطة عيد الفطر، وفتح بعض الطرق التي كانت مقطوعة بشكل جزئي ومنها منطقة الكرادة"، موجهاً "الشكر لجميع المواطنين على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية لإنجاح خطة العيد، فضلا عن وسائل الإعلام التي كانت مساندة إلى جهود الأجهزة الأمنية".

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