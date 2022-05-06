الحمى النزفية تدخل محافظة جديدة.. تسجل أول حالة وفاة

2022/05/06 | 16:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصاب بالحمى النزفية فارق الحياة على الرغم من الجهود الكبيرة.

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