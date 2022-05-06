منظمتان حقوقيتان تستنكران

2022/05/06 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجمعة، فرض "منع السفر التعسفي" من الجزائر على ثلاثة ناشطين يحملون الجنسيتين الكندية والجزائرية.

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