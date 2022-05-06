ارتفاع باصابات كورونا وحالة وفاة واحدة في العراق

2022/05/06 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الجمعة الموافق ٦ ايار ٢٠٢٢

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