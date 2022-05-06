2022/05/06 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت طوارئ محافظة السليمانية اليوم الجمعة عن نشوب حريق في مول تجاري في محافظة السليمانية دون أن يخلف أضرارا بشرية.وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية في بيان،تلقته وكالة /المعلومة/ إن حريقا نشب ظهر اليوم في الطابق الثاني لمول “فاملي مول السليمانيّة” دون حدوث اي أضرار بشرية باستثناء الأضرار المادية، وقد تمت السيطرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في فاملي مول) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في فاملي مول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).