2022/05/06 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب المستقل ياسر إسكندر وتوت، اليوم الجمعة، ان هناك انقساما في موقف النواب والمستقلين بين مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار التنسيقي الشيعي بشان انهاء الانسداد السياسي.

وقال وتوت، لـ(بغداد اليوم)، انه "حتى اللحظة لا يوجد أي توحيد في مواقف النواب المستقلين بخصوص مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار التنسيقي الشيعي بشان انهاء الانسداد السياسي، فهناك انقسام بين النواب بشأن المبادرتين".

وبين ان "الأيام القادمة القريبة، سوف تشهد اجتماعات بين النواب المستقلين بهدف توحيد المواقف السياسية تجاه مبادرات انهاء الانسداد السياسي في العراق، وللنواب المستقلين دور مهم وبارز سيكون في انهاء الازمة في القريب العاجل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقسام يوافق الانسداد.. نواب مستقلون يبدون موقفاً جديداً من مبادرتي الصدر والإطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقسام يوافق الانسداد.. نواب مستقلون يبدون موقفاً جديداً من مبادرتي الصدر والإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).