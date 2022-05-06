هل يشمل خدمة التوصيل؟.. تحديد ساعات سير الدراجات في بغداد والمحافظات

2022/05/06 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان بناءا على التوجيهات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ولاحباط نوايا المجاميع الإرهابية الرامية لاستهداف المواطنين الأبرياء تقرر توجيه الاخوة اصحاب الدراجات النارية بالالتزام بالتوجيهات السابقة بصدد حركة الدراجات النارية والمتضمنة حضر حركة الدراجات النارية وعجلات التكتك من الساعة السادسة مساءا ولغاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي ويستثنى من ذلك دراجات خدمة التوصيل عليه اقتضى التنويه

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