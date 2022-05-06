2022/05/06 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صافرات الانذار انطلقت داخل مطار بغداد الولي".واضاف ان " الصافرات انطلقت لغرض الفحص التجريبي".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).