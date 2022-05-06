صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي

2022/05/06 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صافرات الانذار انطلقت داخل مطار بغداد الولي".واضاف ان " الصافرات انطلقت لغرض الفحص التجريبي".

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