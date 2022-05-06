التجارة: كميات الحنطة المسوقة تجاوزت 227 ألف طن

2022/05/06 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن كميات الحنطة المسوقة تجاوزت 227 ألف طن.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون كريم، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الملاكات العاملة في المراكز التسويقية يعملون في عدة محاور بدءا من شحن الحنطة المستوردة من ميناء ام قصر ومناقلة الرز المحلي وتجهيز السلة الغذائية بالرز وتجهيز المطاحن، الى جانب استمرار حملة التسويق في عشر محافظات بعد انضمام فرع الشركة في الانبار اليوم وخلال عطلة عيد الفطر والعاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد يوم امس".وأضاف، أن "الملاكات العاملة في الانبار تسلمت يوم امس الخميس اولى كميات الحنطة من الفلاحين وبلغ مجموع ما تم تسويقه في اول يوم تسويقي (1.451) الف طن"، مشيرا الى أن "اجمالي كميات الحنطة المسوقة لسايلوت ومراكز تسويق الشركة لغاية يوم الخميس بلغت (227.520) الف طن وأن محافظة واسط تتقدم المحافظات المسوقة بكمية بلغت (72.515) الف طن".وأشار الى أن "الكميات المسوقة في المحافظات توزعت المثنى (30.622) الف طن، البصرة (15.836) الف طن، و ذي قار (28.280) الف طن وميسان (25.404) الف طن والديوانية (26.518) الف طن وكربلاء (7.616) الف طن وبابل (15.248) الف طن و النجف (4.025) الف طن واخيرا الانبار التي سوق فلاحوها في اول يوم (1.451) الف طن". وتابع، أن "الوحدات الحسابية في المواقع التي باشرت التسويق تواصل صرف المستحقات المالية لمسوقي الحنطة للموسم 2022 اولا باول تنفيذا لتوجيه وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري الذي حرص على أن يكون تسليم الصكوك للفلاحين حال تسلم الحنطة في مخازن التجارة واتمام عمليات الاحتساب بسرعة وبدون تأخير بعد أن تم تأمين المبالغ وحسب قرارت مجلس الوزراء الداعمة في هذا الجانب".

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