2022/05/06 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم

الجمعة، أن هناك أدلة دامغة على أن

القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من

بينها عمليات إعدام دون محاكمة

لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج

العاصمة الأوكرانية في شباط وآذار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العفو الدولية: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العفو الدولية: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).