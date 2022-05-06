الكشف عن موعد انتهاء الحالة الغبارية للطقس بالعراق

2022/05/06 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم التنبؤ الجوي بالهيئة العامة

للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في

العراق عن موعد انتهاء الحالة الغبارية

التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ونقل قسم التنبؤ الجوي تقريرا قال فيه

إنه من المتوقع استمرار تأ

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