الصحة العالمية تقدّر مجمل عدد الوفيات جراء كوفيد: أعلى بثلاث مرات من الرقم الرسمي

2022/05/06 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي قرابة 14.9 مليون شخص حول العالم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لـ"كوفيد-19"، في الفترة المتراوحة بين 1 يناير/كانون الثاني 2020 و31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب تقديرات جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

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