العراق يشارك بمهرجان قابس السينمائي الدولي بفيلم

2022/05/06 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- أحمد سميسم يشارك العراق في مهرجان قابس السينمائي الدولي المقام في تونس بنسخته الرابعة وضمن المسابقة العربية للأفلام بفيلم (خذني إلى السينما) للمخرج الباقر جعفر.وقال المخرج الباقر جعفر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "فيلم "خذني الى السينما" الذي سيمثل العراق في مهرجان قابس السينمائي الدولي، يتناول مشكلة السينما في العراق وما حل بها منذ عشرات السنين نتيجة الحروب"، لافتاً الى أن "الفيلم يروي قصة حياة الكاتب العراقي "نصيف فلك"، الذي كتبها في رواية حملت اسم (خضر قد والعصر الزيتوني)".وأضاف، أن "الفيلم يسرد علاقة الكاتب نصيف بحلمه الذي بذل الكثير لتحقيقه، كما يوجه الفيلم أسئلة عن الأسباب التي تدفع الشباب العراقيين الى الهجرة خارج العراق".وأوضح جعفر أن "فكرة إنتاج الفيلم ولدت لديه حين وقعت رواية (خضر قد والعصر الزيتوني) في يدي، لتصبح الرواية فيما بعد الحدث الأبرز الذي تناوله فيلم خذني الى السينما".

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