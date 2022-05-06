إطلاقات بالجملة هذا الاسبوع أهمها لامبورجيني جديدة للسباقات ومفاجأة من فولفو

2022/05/06 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد إطلاق جي ام سي يوكون الأفخم على الإطلاق، شهدنا هذا الأسبوع العديد من الإطلاقات والترقيات من العلامات الرائدة أهمها سيارة سباق خارقة جديدة من لامبورجيني وتحديثات على كيا سول وفولفو XC40.

لامبورجيني هوراكان GT3 EVO2

خضعت سيارة هوراكان GT3 من لامبورجيني لعملية تجديد، وهي المرة الثانية التي يتم فيها تحديث سيارة السباق منذ إطلاقها عام 2015.



ركز التحديث الأخير، الذي يحمل اسم هوراكان GT3 Evo2، على الديناميكا الهوائية، على الرغم من وجود نظام سحب جديد للمحرك ونظام أمان محسّن.

استخدم قسم رياضة السيارات في لامبورجيني أيضًا سيارة هوراكان STO القوية كأساس للسيارة، بدلاً من هوراكان العادية، ويمكن رؤية ذلك في العديد من عناصر التصميم، مثل الزعنفة المركزية ومأخذ الهواء الموجود على السقف ذو الشكل السداسي.



يتكون الجسم في الغالب من ألياف الكربون، ويتكامل مع هذا قفص لفة تم تحديث تصميمه ليشمل دعامتين خلفيتين جديدتين وألواح جانبية من الكربون كيفلر لمزيد من القوة.

يأتي مأخذ الهواء متصلًا بأنبوب التنفس لتحل محل مآخذ الهواء الجانبية المستخدمة في التصميم السابق، للمساعدة في تحسين استجابة محرك السيارة V10 سعة 5.2 لتر.



بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام 10 أجسام خانق يتم تشغيلها إلكترونيًا لتحسين كفاءة صمامات التيتانيوم في المحرك.

بالنسبة للعجلات، فهي ملفوفة حول إطارات بيريلي ومدعومة بفرامل معدلة مع ملاقط ووسادات جديدة أكثر متانة من ذي قبل في كل من سباقات العدو والتحمل.



قامت لامبورجيني أيضًا بتعديل نظام التحكم في الجر وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق لتسهيل التحكم في السيارة في سيناريوهات التحكم المنخفض.

فولفو XC40

قدمت شركة فولفو مجموعة من التحديثات لسيارة اس يو في الفاخرة المدمجة، XC40.



حيث تلقى كل من طراز XC40 Recharge الكهربائي بالكامل و XC40 تحديثات تصميم جديدة، بعد إعلان فولفو انتقال جميع خيارات XC40 إلى مجموعة نقل الحركة الهجينة المعتدلة ويكتسب نظام المعلومات الترفيهي المدمج الجديد من غوغل.

لتعزيز تصميمها المتطور والعصري، قام مصممو فولفو الآن بتجديد مجموعة XC40.



يحافظ المصد الأمامي الجديد ولوحة الشبكة بدون إطار على XC40 Recharge الكهربائية بالكامل بشكل مرئي مع فولفو C40 Recharge، مما ينسجم بين السيارتين اللتين ترمزان إلى رحلة فولفو للطاقة الكهربائية.

كما تتخذ المصابيح الأمامية المسماة “مطرقة ثور” المميزة شكلاً جديدًا وتقدم تقنية إضاءة LED ذات وحدات البكسل الحديثة.



بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على خيارات تنجيد فاخرة خالية من الجلد في XC40 Recharge الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى ألوان وعجلات خارجية جديدة، مما يوفر المزيد من الإمكانيات للتخصيص.



مجموعة فولفو XC40 2023 قيد الإنتاج الآن وستبدأ في الوصول إلى الوكلاء هذا الصيف.

كيا سول 2023

تعمل كيا على تبسيط سيارات سول منذ بضع سنوات حتى الآن.



بعد إلغاء ناقل الحركة اليدوي للطراز الأساسي العام الماضي، فإنها تعلن الآن عن إلغاء محرك تيربو الاختياري الذي يأتي بقوة 201 حصان.



هذا يترك خيار المحرك الوحيد لسيارة سول وهو محرك بقوة 147 حصانًا سعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT).

تستفيد كل هذه الطرازات من التصميم الجديد لعام 2023، والذي يتضمن مصابيح أمامية معاد تصميمها ومصدًا أماميًا مختلفًا، إلى جانب المصابيح الخلفية الجديدة والواجهة الخلفية المعدلة.



تكمل التصميمات الجديدة للعجلات مقاس 17 و 18 انش المظهر الجديد.



كما تقدم كيا مجموعتين جديدتين من الألوان ذات اللونين: أزرق سيرف مع سقف اسود، وأبيض نقي بسقف أسود.



لم تعلن كيا عن الأسعار بعد، لكن من المتوقع أن تصل إلى الوكلاء هذا الصيف.

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