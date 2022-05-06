شركة النفط الوطنية: انتاج النفط الخام بلغ 3.8 مليون برميل يوميا

2022/05/06 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

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في سياق متصل أعلن مدير شؤون التخطيط بشركة النفط الوطنية الايرانية كريم زبيدي بان طاقة انتاج البلاد من النفط الخام بلغت ثلاثة ملايين وثمان مئة ألف برميل يوميا.

واكد زبيدي في تصريح بان هذه الزيادة جاءت بعد رفع انتاج حقول غرب كارون الى مئتي وعشرين ألف برميل من النفط الخام يوميا، وأضاف ان بلاده تسعى للوصول الى انتاج أربعة عشر مليون متر مكعب من الغاز في نهاية العام الحالي.

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