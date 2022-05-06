2022/05/06 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، عن عدد أسرى الحوثيين الذين أفرج عنهم مؤخرا وتم نقلهم إلى الأراضي اليمنية، وأرسلهم عبر طائرتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف السعودي يعلن عدد أسرى الحوثيين الذين أرسلهم إلى اليمن.. ويكشف مصير الأجانب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف السعودي يعلن عدد أسرى الحوثيين الذين أرسلهم إلى اليمن.. ويكشف مصير الأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).